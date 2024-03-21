Polis memuru trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı. Camını yumruklayıp uçan tekme attı

Kaynak: Haber Merkezi
Polis memuru trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı. Camını yumruklayıp uçan tekme attı
Emniyetten olduğunu iddia eden bir kişi, trafikte tartıştığı sürücünün aracını yumruklayarak uçan tekme attı. Küfür ve hakaretler de eden şahsı olay yerine gelen polis memuru uzaklaştırdı.

İstanbul’da bir kişi aracını yolun ortasında durdurarak trafikte tartıştığı kişinin aracına tekme ve yumruklarla saldırdı.

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“BEN EMNİYETTENİM ÇEK ELİNİ”

Olay yerinde bulunan motosiklet sürücüsü kavgayı ayırmak istedi. Saldırgan, emniyetten olduğunu iddia ederek kendisini ayırmak isteyen motosiklet sürücüsüne “Ben emniyettenim çek elini” diyerek tepki gösterdi. Küfür ve hakaretlerde bulunan şahıs, bölgeye gelen polis memuru tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

O anlar kavgayı ayırmak isteyen motosiklet sürücüsünün kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan video, büyük tepki çekti.

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