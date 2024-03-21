Polis memuru trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı. Camını yumruklayıp uçan tekme attı

Emniyetten olduğunu iddia eden bir kişi, trafikte tartıştığı sürücünün aracını yumruklayarak uçan tekme attı. Küfür ve hakaretler de eden şahsı olay yerine gelen polis memuru uzaklaştırdı.