Polis Suriyeliye ceza yazmadı gariban Türk'e ceza yazdı. Vatandaş sinirlenip arabasını parçaladı. Sen nasıl Türk polisisin

Açık kapı politikası ile ülkemize kaçak bir şekilde giren milyonlarca kaçak her geçen gün toplumsal alanda sorunlara yol açmaya devam ediyor. Bir Türk vatandaşı, kendisine egzoz nedeni ile trafik polisleri tarafından ceza kesilmesi üzerine adeta çılgına döndü.

Kendisinden önce Suriyeli şahıslara polisler tarafından plakası ve evrakları olmadığı halde ceza kesilmediğini, polislerin Suriyelilere “Buralarda görünme” diyerek gönderdiğini ifade eden Türk vatandaş, abart egzoz taktırdığı bahanesi ile kendisine ceza kesildiğini ifade etti.

Trafik polislerinin ceza kesmesinin peşini bırakmayacağını ve mahkemeye vereceğini belirten şahıs, çevrede mobese kayıtlarının olduğunu ve her şeyin orada kayıt altında olduğunu ifade etti.

Her şeyin an be an kayıt altına alındığı videoda yer yer tepkilerini belirten Türk vatandaşı “Suriyeli kadar değerimiz yok bu memlekette” ifadesini kullandı.

“KENDİ ÜLKEMİZDE MÜLTECİ GİBİYİZ”

Maruz kaldığı olay hakkında tepkilerini ifade eden şahıs ve videoyu çeken akrabası olduğu düşünülen şahıs yer yer akıllarda yer edecek cümleleri de sarf etti. O sözlerden en çok akıllarda kalanı ise “Kendi ülkemizde mülteci kadar değerimiz yok” ifadesi oldu.

Haksızlığa uğrayan Türk vatandaşı kendisinin tır şoförü olduğunu, Avrupayı gezdiğini ve Bulgar, Sırp polisinin bile böyle davranmadığını belirtirken, aracını otopark alanında yakacağını söyledi.

Söz konusu olay an be an kaydedilirken, video sosyal medyada viral oldu. Videoyu izleyen kullanıcılar bir Türk’ün kendi ülkesinde kendi polisleri tarafından bu davranışlarına maruz kalmasına tepki gösterirken, polis hakkında “Sen nasıl Türk polisisin” yorumunda bulundu.

Video ile sığınmacı ve kaçakların ülkemizde sebep olduğu toplumsal sorun bir kere daha ortaya çıkmış oldu.