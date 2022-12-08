﻿Rize'de uygulamadan kaçan araç takla attı

Kaza saat 22.45 sıralarında merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Müftü Mahallesi'nde polisin uygulamasından "dur" ihtarına uyamayarak kaçtığı öğrenilen S.C.D. yönetimindeki 61 ACD 320 plakalı araç, İslampaşa Mahallesi'nde henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan S.C.D., M.A., M.Ö. ve N.Ç. 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü S.C.D. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve M.A., M.Ö. ve N.Ç. ise Rize Devlet hastanesine getirildi. Kazanın gerçekleştiği Menderes Bulvarı trafiğe kapatılarak araçta polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)