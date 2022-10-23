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Vapur iskelesinde beylik tabancasıyla intihar etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çevik kuvvet biriminde görevli 3 buçuk aylık polis memuru Raşit Sağlam, birlikte olduğu kadınla yaşadığı tartışmanın ardından vapurun Heybeliada iskelesinde durduğu anda intihar etti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 23:14
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Polis vapur iskelesinde beylik tabancasıyla intihar etti

Vapur iskelesinde beylik tabancasıyla intihar etti
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Halk Tv'den Hazar Dost'un haberine göre, Sağlam’ın beylik tabancasıyla intihar ettiği belirtilen bilgi notunda, hayatını kaybetmesine neden olan kurşunun sekerek vapurda bulunan Suriyeli bir çocuğu yaraladığı belirtildi.

ALTI POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ

5 Ekim’de yine İstanbul’da görevli polis memuru Enes Sayhan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde intihar etmişti. Ekim ayında İstanbul, Ankara, Zonguldak ve Nevşehir'de görevli toplam altı polis memuru intihar etti.

İYİ PARTİ'NİN ÖNERİSİ REDDEDİLMİŞTİ

İYİ Parti’nin polis intiharlarının araştırılması için 6 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’na verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

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