Polise çarpıp kaçan uyuşturucu zanlıları tutuklandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle kovalamaca sonucunda yakalanan A.K. ve M.Ç ile aynı suçtan yakalanan S.B. ile A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan A.K, M.Ç. ve A.Ö. tutuklanırken, S.B. serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Çorum’un Osmancık ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan ve otomobille bir komisere çarparak kaçan A.K. ve M.Ç, kovalamaca sonucunda Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yakalanmıştı. Yürütülen soruşturmada, aynı suçu işlediği tespit edilen S.B. ve A.Ö.’de narkotik şube ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanmıştı.

Zanlıların araçlarında yapılan incelemeler sırasında, 21 bin tablet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira, 300 dolar ve 50 avro ele geçirilmişti.