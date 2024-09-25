Kastamonu'da polise silah çeken 2 şüpheli serbest bırakıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki şüpheli polise tabanca çekerek mukavemet gösterdi. Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cide’de kavga ihbarı üzerine Liman bölgesine giden Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine T.D. ve M.E.D, tepki gösterdi. Şüphelilerden biri tabanca çekerek polisi tehdit etti.

ŞÜPHELİLER ÖNCE GÖZALTINA ALINDI

Olay esnasında yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru darp sonucu hafif şekilde yaralandı .Ardından şüpheliler gözaltına alındı.

T.D. ve M.E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin polis ekiplerine tabanca çekerek mukavemet ettiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.