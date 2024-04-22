Polise silah çekmişti. İfadesi ortaya çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 20 Nisan saat 01.30 sularında trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir kamyoneti durdurmak istedi. Şoför polis ihtarına uymadı, bunun üzerine polis ekipleri de kamyonetin peşine düştü.

Seyhan Belediyesi tarafından kullanıldığı belirlenen araçtaki 3 şüpheliye, GBT yapılmak istendi. Polise mukavemet eden şüpheliler biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Polislerin yaptığı GBT sorgusunda şoförün cezaevi infaz koruma memuru Mehmet Ali Ş. ve yanındaki şahısların ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından sabıkası bulunan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet B. olduğu belirlendi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Temizlik Müdürü Selahattin Şaş, polise tokat atmak isteyip, belindeki ruhsatlı tabancayı alarak, "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek polis ekiplerini tehdit etti. Şaş’a müdahale edilerek elindeki silah alındı. Selahattin Şaş tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“BEN BİR ŞEY YAPMADIM”

Tutuklanan temizlik müdürü Selahattin Şaş’ın, emniyetteki ifadesinde, “Ben koltukta uyuyordum. Biber gazını yiyince uyandım. Polise karşı herhangi bir mukavemetim olmadı. Ben bir şey yapmadım” şeklinde ifade verdiği

Bununla beraber Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise yaptığı yazılı açıklamayla olayları büyük bir üzüntüyle karşıladığını, gerekli adımların titizlikle atılacağını belirtti.