Sigorta sektöründe satışı artıracak detaylara odaklanmak başarıyı beraberinde getiriyor

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Sigorta sektöründe satışı artıracak detaylara odaklanmak başarıyı beraberinde getiriyor
Satış ekiplerinin sıklıkla zorlandığı sigorta sektöründe, satışı artıracak detaylara odaklanmanın başarıyı beraberinde getireceğini belirten Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, sigortacılığın dijitalleşmeye ayak uydurmakta diğer sektörlere göre daha yavaş olduğunu vurguladı.

Ekmob’un işletmelerin kişisel ve profesyonel gelişim yolculuğuna rehberlik edecek podcast serisi hızla devam ediyor. Ekmob’un İş Mükemmelliği podcast kanalında yeni konuğu sigorta sektörünün önemli isimlerinden Okan Utkueri oldu.

Satışta bir ürünü sattıktan sonra o ilişkiyi devam ettirmenin çok değerli olduğunu belirten Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, “Satış ekiplerinin sıklıkla zorlandığı sigorta sektöründe, satışı artıracak detaylara odaklanmak başarıyı beraberinde getiriyor.” dedi.

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