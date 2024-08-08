Polisi dans düellosuna davet etti

ABD’de ilginç ve eğlenceli bir olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir polis memuru, dans düellosuna davet eden bir adamın çağrısına yanıt verdi. Olay, polis aracının park halinde durduğu bir sokakta yaşandı. Videoda, dans etmekte ısrarcı olan bir adam, polis aracına yaklaşarak memuru dans düellosuna davet ediyor. Polis memuru, davete kayıtsız kalmayarak araçtan iniyor ve ortaya keyifli bir dans gösterisi koyuyor. Her iki kişinin de enerjik ve eğlenceli dansları, çevredeki izleyiciler tarafından beğeniyle izleniyor.