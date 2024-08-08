Polisi dans düellosuna davet etti

Kaynak: Haber Merkezi
Polisi dans düellosuna davet etti

ABD’de bir polis memuru, kendisini dans düellosuna davet eden bir adama yanıt olarak polis aracından indi ve dans etmeye başladı. Keyifli anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenleri güldürdü.

ABD’de ilginç ve eğlenceli bir olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir polis memuru, dans düellosuna davet eden bir adamın çağrısına yanıt verdi. Olay, polis aracının park halinde durduğu bir sokakta yaşandı. Videoda, dans etmekte ısrarcı olan bir adam, polis aracına yaklaşarak memuru dans düellosuna davet ediyor. Polis memuru, davete kayıtsız kalmayarak araçtan iniyor ve ortaya keyifli bir dans gösterisi koyuyor. Her iki kişinin de enerjik ve eğlenceli dansları, çevredeki izleyiciler tarafından beğeniyle izleniyor.

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