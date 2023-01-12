Polisin 'dur' ihtarına uymadı, gerçek sonradan ortaya çıktı

AA'da yer alan haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de yaptıkları uygulama sırasında, Merve Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı takibe aldı.

Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucunda durdurulan araçtaki sürücü F.İ, gözaltına alındı.

Şüphelinin üst araması ve araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız silah ve 4 bin 850 lira ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüphelinin Yenidoğan Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramada bulunan uyuşturucu ve 14 bin 830 liraya da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli F.İ, daha sonra adliyeye sevk edildi.