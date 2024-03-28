Polisin durdurduğu aracın bagajından 3 Afgan çıktı

Ülkemizin 81 ilinde hemen her yerinde kaçak sığınmacılar polis tarafından bulunmaya devam ediyor. Kaçak Afganlar bu defa Elazığ’da ortaya çıktı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından kaçak bir şekilde sınırlarımızdan geçerek ülkemize giriş yapan kaçak sığınmacılara yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon ile Elazığ’ın çevre illerinden Elazığ’a gelen otomobillere yönelik yapılan rutin kontrollerde, bir aracın bagajına gizlenen 3 kaçak Afgan sığınmacı yakalandı.

Afganların taşımacılığını yapan M.K. ise gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak sığınmacıların ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği açıklandı.