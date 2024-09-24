Polisin şok uygulamasında 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20-22 Eylül tarihleri arasında polis ekipleri tarafından belirli saatlerde "şok" uygulamalar gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi, ruhsatsız pompalı tüfek, 22 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 20,30 gr uyuşturucu madde ve 7 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Yapılan uygulama ve kontrollerde, 2 araca çeşitli maddelerden 40 bin 360 TL cezai işlem uygulandığı, 5 şahsa maksat dışı kesici alet taşımaktan işlem tesis edildiği ve 1 şahsın ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.