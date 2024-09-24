Polisin şok uygulamasında 1 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polisin şok uygulamasında 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan şok uygulamalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20-22 Eylül tarihleri arasında polis ekipleri tarafından belirli saatlerde "şok" uygulamalar gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi, ruhsatsız pompalı tüfek, 22 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 20,30 gr uyuşturucu madde ve 7 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Yapılan uygulama ve kontrollerde, 2 araca çeşitli maddelerden 40 bin 360 TL cezai işlem uygulandığı, 5 şahsa maksat dışı kesici alet taşımaktan işlem tesis edildiği ve 1 şahsın ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Polisin şok uygulamasında 1 kişi tutuklandı

Polisin şok uygulamasında 1 kişi tutuklandı

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