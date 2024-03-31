Polisler Devlet Başkanının evine kapıyı kırıp baskın yaptı

Evin kapısı koçbaşıyla kırılırken Başbakan Gustavo Adrianzen, baskının anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkında lüks saatlerini mal varlığında beyan etmediği sebebiyle başlatılan soruşturma tüm sıcaklığıyla devam ediyor.

Başlatılan soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde polis baskın düzenledi. Polis ekipleri Devlet Başkanı’nın kapısını koçbaşıyla kırdı.

Evde Boluarte'nin beyan etmediği ve 10'dan fazla Rolex marka pahalı saat için arama yapıldı. Yetkililer baskının "arama ve el koyma amacı taşıdığını" açıkladı.

AFP haber ajansı, Devlet Başkanı'nın baskın sırasında evde olmadığını belirtti. Haberde polis ve savcılık tarafından ortak yürütülen operasyonun Peru kanalı Latina'da yayımlandığına vu7rgu yapıldı. Başkent Lima'daki evin etrafının polisler tarafından sarıldığı görüldü.

Düzenlenen baskına tepki gösteren Başbakan Gustavo Adrianzen, "Bu kabul edilemez bir rezalet" ifadelerini kullandı. Adrianzen baskının anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

61 yaşındaki Boluarte'nin saatleri, La Encerrona adlı haber kuruluşunun yaklaşık iki hafta önceki haberiyle de gündemde yer almıştı. Haberde Boluarte'nin, resmi etkinliklerde birbirinden farklı Rolex saatler taktığına vurgu yapılmıştı. Boluarte'nin kolundaki saatlerin, devlet başkanını göreve geldiği Aralık 2022 tarihinden sonra görüldüğü iddia edilmişti.

BOLUARTE: ELLERİM TEMİZ

Bu iddiaları kabul etmeyen Boluarte, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Hükümet Sarayı'na ellerim temiz bir şekilde girdim. Ellerim temiz bir şekilde ayrılacağım" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Devlet Başkanı, yıllardır çalıştığını ve biriktirdiği paralarla bu saatleri aldığını dile getirmişti.

Savcılık, Boluarte'nin ofisini saatlerle ilgili çarşamba kontrol etmek istemişti. Fakat Devlet Başkanı'nın avukatları, bu günün Boluarte'nin randevularıyla çakıştığını söyleyerek kontrolün başka bir zaman yapılmasını talep etmişti.