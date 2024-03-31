Halk para dağıtan AKP’lileri kovdu: ‘Paraları alın oy vermeyin’

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Halk para dağıtan AKP’lileri kovdu: ‘Paraları alın oy vermeyin’
AKP’nin Kocaeli Dilovası’nda oy karşılığında vatandaşlara para dağıttığı iddia edildi. Görüntülerde vatandaşlar AKP’li görevlileri protesto ederken, içlerinden birinin ‘Paraları alın oy vermeyin’ dediği duyuldu.

Türkiye’de tüm gözler yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandıklara akın etti.

Ajans Muhbir'in haberine göre Kocaeli’nin Dilovası ilçesinden skandal bir görüntü geldi. İddiaya göre AKP’liler vatandaşlara oy karşılığında para dağıtıyordu. Bunu öğrenen bir kalabalık AKP’li görevlileri protesto etti. Kalabalığın arasından bir vatandaşın ‘Paraları alın oy vermeyin’ dediği duyuldu.

2019 YILINDA SEÇİMİ AZ FARKLA AKP KAZANMIŞTI

2019 yılında yapılan yerel seçimde AKP çok az farkla seçimi kazanmıştı. Saadet Partisi’nin önüne bin oyla geçmişti.

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