Polisler kapıyı kırmaya çalışırken duvarı yıktı

Fransa’da polislerin kapı kırma operasyonları sırasında kullandıkları yöntem, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, polislerin bir kapıyı kırmak için kullandıkları aletin sadece kapıyı değil, duvarı da ciddi şekilde hasara uğrattığı görülüyor. Bu yöntem, izleyenler arasında tartışmalara neden oldu. Fransa’da polislerin kapı kırma operasyonları sırasında kullandıkları yöntem, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, polislerin bir kapıyı kırmak için kullandıkları aletin sadece kapıyı değil, duvarı da ciddi şekilde hasara uğrattığı görülüyor. Bu yöntem, izleyenler arasında tartışmalara neden oldu.