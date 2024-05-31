Polisler kapıyı kırmaya çalışırken duvarı yıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Polisler kapıyı kırmaya çalışırken duvarı yıktı

Fransa’da polislerin kapı kırmak için kullandığı yöntem sosyal medyada gündem oldu. Kapıyla birlikte duvarı da kırdıkları alet, kullanıcılar arasında tartışma konusu yarattı.

Fransa’da polislerin kapı kırma operasyonları sırasında kullandıkları yöntem, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, polislerin bir kapıyı kırmak için kullandıkları aletin sadece kapıyı değil, duvarı da ciddi şekilde hasara uğrattığı görülüyor. Bu yöntem, izleyenler arasında tartışmalara neden oldu. Fransa’da polislerin kapı kırma operasyonları sırasında kullandıkları yöntem, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, polislerin bir kapıyı kırmak için kullandıkları aletin sadece kapıyı değil, duvarı da ciddi şekilde hasara uğrattığı görülüyor. Bu yöntem, izleyenler arasında tartışmalara neden oldu.

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