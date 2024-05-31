Gemlik'te sokak köpeği çetesi görenleri tedirgin etti

Kaynak: Haber Merkezi
Gemlik'te sokak köpeği çetesi görenleri tedirgin etti

Gemlik'te bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sokak köpeği çetesi görüntüleri, izleyenleri tedirgin etti. Çetenin agresif tavırları, mahalle sakinlerini endişelendirdi.

Gemlik'te yaşanan olayda, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği sokak köpeği çetesi görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, bir grup köpeğin organize bir şekilde sokakta dolaştığı ve agresif tavırlar sergilediği görülüyor. Bu durum, mahalle sakinlerinde tedirginlik yarattı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Birçok kullanıcı, sokak hayvanlarının kontrol altına alınması gerektiğini ve bu tür olayların önlenmesi için belediyelerin daha etkin çalışmalar yapması gerektiğini dile getirdi.

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