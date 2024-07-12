Polislerden kanser tedavisi gören mesai arkadaşına sürpriz ziyaret

Kaynak: İHA
Polislerden kanser tedavisi gören mesai arkadaşına sürpriz ziyaret

Kolon kanseri tedavisi gören polis memuru Zafer Dursun'u mesai arkadaşları hastanede yalnız bırakmadı. Ellerinde pasta ile hastaneye gelen ekip, Dursun'un kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulundu.

Kocaeli'de uzun yıllardır polislik görevini başarıyla sürdüren Zafer Dursun, kolon kanseri teşhisiyle zor günler geçiriyor. İzmit'te özel bir hastanede tedavi gören Dursun, mesai arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmamasıyla moral buldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan mesai arkadaşları, resmi ekip araçları ve motosikletleriyle hastaneye giderek ellerinde pasta ile Dursun'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Dursun, bu anlamlı ziyarette duygulu anlar yaşadı. Arkadaşları, Dursun'un kısa sürede sağlığına kavuşması dileklerinde bulundu.

Son Haberler
Sipariş götürdüğü mangal partisine dahil olan kurye Video
Sipariş götürdüğü mangal partisine dahil olan kurye
Milas’ta yelkenli teknede 81 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Milas’ta yelkenli teknede 81 düzensiz göçmen yakalandı
İYİ Parti Batman İl Başkanının oğlu Batman Çayı’nda boğularak hayatını kaybetti Yerel Haberler
İYİ Parti Batman İl Başkanının oğlu Batman Çayı’nda boğularak hayatını kaybetti
Yolda bulduğu kukumav kuşuna evde bakıyor Video
Yolda bulduğu kukumav kuşuna evde bakıyor
Siirt'te 2 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti Yerel Haberler
Siirt'te 2 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı Teknoloji
Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı
Dondurmayı matkapla servis eden berber güldürdü Video
Dondurmayı matkapla servis eden berber güldürdü