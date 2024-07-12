Polislerden kanser tedavisi gören mesai arkadaşına sürpriz ziyaret

Kocaeli'de uzun yıllardır polislik görevini başarıyla sürdüren Zafer Dursun, kolon kanseri teşhisiyle zor günler geçiriyor. İzmit'te özel bir hastanede tedavi gören Dursun, mesai arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmamasıyla moral buldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan mesai arkadaşları, resmi ekip araçları ve motosikletleriyle hastaneye giderek ellerinde pasta ile Dursun'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Dursun, bu anlamlı ziyarette duygulu anlar yaşadı. Arkadaşları, Dursun'un kısa sürede sağlığına kavuşması dileklerinde bulundu.