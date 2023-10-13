Polislere aylardır o ödemelerin yapılmadığı ortaya çıktı

Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında binlerce polisi ilgilendiren mesai düzenlemesi ve yapılmayan ödemelere ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, "Polisimiz ve jandarmamızın çok yıprandığının farkındayım. En kısa zamanda tüm yurtta 4 gruplu 12/36 mesaiye geçilmesi için çalışma yapıyoruz. Özlük haklarının iyileştirilmesi için de çalışıyoruz." sözlerini aktardı.

"YEDİ AYDIR ÖDENMİYOR"

Deprem harcırahlarının ve sınav görevine giden polislerin aylardır ödemelerini alamadıklarını aktaran Cem Küçük, "Deprem görevine giden polislerin 7 aydır, sınav görevine gidenlerin ise 5 aydır harcırahlarının ödenmediğinin altını çizelim" dedi.