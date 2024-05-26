Polislerin üzerine araç süren şahıs yakalandı

Olay, Aksaray merkeze bağlı Akin köy yolunda meydana geldi. Yolda asayiş uygulaması yapan ekipler, şüphe üzerine 68 HD 596 plakalı otomobile ‘Dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü ve süratli bir şekilde ters yola girerek kaçmaya başladı. Sürücünün kaçması üzerine hemen araçlarına binen polis ekipleri, kovalamacaya başladı.

Aksaray sokaklarında siren seslerinin yankılandığı bu heyecan dolu anlar, adeta aksiyon filmlerini aratmadı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücüyü bir süre takip eden polis ekipleri, sürücünün çok hızlı ve tehlikeli araç kullanması nedeniyle muhtemel bir kaza yapma riskine karşı takibi bırakmak zorunda kaldı. Ancak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürücünün izini süren asayiş şubesi ekipleri, anbean gazetecilerin ve araç kameralarına yansıyan o kovalamaca anlarının şüphelisi B.A.B.’yi (28) kısa sürede tespit etti.

Şüpheli B.A.B., polisin başarılı çalışması sonucu yakalandı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde ehliyeti olmadığı için kaçtığını belirten B.A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.