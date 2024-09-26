Polisten kaçan 2 şüpheli Düzce'de yakayı ele verdi

Kaynak: DHA
Polisten kaçan 2 şüpheli Düzce'de yakayı ele verdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletteki 30 yaşındaki E.A. ile 25 yaşındaki Z.T. Düzce'de yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri önceki gün 81 ADS 895 plakalı motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Uyarı aldırmayan motosiklet sürücüsü, arkasındaki yolcuyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, motosikletin peşine düştü. Takip sırasında 4 polisin bulunduğu polis otosu, kaza yaptı.

4 polis hafif şekilde yaralanırken, motosiklet gözden kayboldu. Yaralı polisler hastanede tedaviye alınırken, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletteki şüphelilerin E.A. ve Z.T. olduğu belirlendi. Düzce'ye kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli, dün yakalanarak Sakarya'ya getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, motosiklette muayene ve sigorta olmadığı için kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

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