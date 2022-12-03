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Polisten 'yasadışı bahis' operasyonu

Antalya'da polis 13 ekip ve 28 personelin katılımıyla 'yasadışı bahis' operasyonu düzenledi. Operasyonda kumar oynatan ve yer temin ettiğini tespit edilen 1 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:23
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Polisten 'yasadışı bahis' operasyonu

Polisten 'yasadışı bahis' operasyonu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 13 ekip ve 28 personelin katılımıyla 'yasadışı bahis' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 28 işyerini denetleyen polis, 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlayan' bir işyerine cezai işlem uyguladı. Kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa 14 bin 552 TL ceza kesildi.
Diğer yandan 118 şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) işlemi yapılırken 1 ruhsatız tabancaya, 136 oyun kağıdına ve 2 bin 50 TL'ye el konuldu. (DHA) 

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