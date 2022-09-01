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Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek

Polonya hükümeti, 2. Dünya Savaşı nedeniyle gördükleri zararlar dolayısıyla Almanya'dan 1,3 trilyon dolar tazminat talep etme kararı aldı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 17:25
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Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek

Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
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Polonya İkinci Dünya Savaşı'nda uğradığı mali zarar için Almanya'dan 1.3 trilyon dolar tazminat isteme kararı aldı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre Polonya hükümeti savaşın neden olduğu bu zararın tazmini için Almanya'yı pazarlığa davet edeceklerini ve sürecin 'zor ve uzun olacağını' açıkladı.

Polonya, daha önce de Alman hükümetinden 850 milyar dolar talep etmişti ancak konuyla ilgili resmi bir girişim olmamıştı.

Polonya'da iktidarda bulunan Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, ülkesinde Almanya'nın neden olduğu İkinci Dünya Savaşı kayıplarını 6.2 trilyon zloti (1.32 trilyon dolar) olarak hesapladıklarını söyledi.

Kaczynski, hesaplamanın 'muhafazakar' olduğunu, rakamın artabileceğini söylerken, Almanya'dan resmi tazminat talep edeceklerini kaydetti.

Polonya'da 3 milyonu Yahudi toplam 6 milyon kişi savaş sırasında hayatını kaybetmişti.

Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndaki kayıplar nedeniyle İsrail’e yaklaşık 1,8 milyar, Yunanistan’a ise yaklaşık 60 milyon Euro tazminat ödedi.

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