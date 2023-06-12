Polonya AB'nin sığınmacı politikasına tepki gösterdi

Polonya Adalet Bakanı Ziobro, İsveç'te iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin AB’nin sığınmacı politikasını eleştirerek, "Eğer Berlin, Paris, Brüksel ya da Stockholm sokaklarını kana bulamak istiyorsa, kendileri bilir. Ülkemiz güvenli ve öyle kalacak." ifadesini kullandı.

Polonya AB'nin sığınmacı politikasına tepki gösterdi

AA’da yer alan habere göre Zbigniew Ziobro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'te iki kişinin ölümüne neden olan saldırının haberini paylaştı.

Polonya'yı koruyacaklarını belirten Ziobro, "Polonya şehirlerinin saldırgan, kültürel olarak yabancı ve düşman gruplarla dolu savaş bölgelerine ya da gettolara dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Annelerimizin, eşlerimizin ve kızlarımızın evlerinden yalnız çıkmaya korkmalarına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

“ÜLKEMİZ GÜVENLİ VE ÖYLE KALACAK”
Ziobro, Avrupa Birliği'nin (AB) uzlaşmaya vardığı yeni göç ve iltica kurallarına değinerek, şunları kaydetti:

"Eğer Berlin, Paris, Brüksel ya da Stockholm sokaklarını kana bulamak istiyorsa, kendileri bilir. Ülkemiz güvenli ve öyle kalacak. Göçmenlerin zorla yer değiştirmesini kabul etmeyeceğiz. Polonyalılar savaştan kaçan milyonlarca Ukraynalıyı kabul etti ve Batı'ya 'ihtiyacı olanlara yardım eden Hristiyan bir ulus' olmanın ne demek olduğunu öğretebilecek olanlar bizleriz."

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AB ÜLKELERİNİN GÖÇ ANLAŞMASI
AB ülkelerinin içişleri bakanları 8 Haziran'da Lüksemburg’da ortak iltica sisteminde reform yapılması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Buna göre güvenli görülen ülkelerden gelen düzensiz göçmenlerin AB üyesi ülkenin sınırını geçtikten hemen sonra buralarda kurulacak ve sıkı kontrol edilecek ilk kabul merkezlerinde iltica işleminden geçmesi planlanıyor. Bu kişilerin iltica başvurusunun burada 3 ay içinde incelenmesi, başvuruları kabul edilmeyenlerin ivedilikle ülkelerine gönderilmesi isteniyor.

Uzlaşmada, sığınmacıları kabul etmeyen üye ülkelerin kişi başına, ev sahipliği yapan ülkelere 20 bin avro ödemesi de yer alıyor.

Uzlaşmaya göre, yılda ilk etapta en fazla 30 bin sığınmacı kabul edilecek ve bir sığınmacının başvurusunun değerlendirilmesi için üst sınır 6 ay olacak.

Söz konusu uzlaşmaya yalnızca Polonya ve Macaristan karşı çıkmış, geri kalan 25 üyenin verdiği destek nitelikli çoğunluğu sağlamıştı.

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