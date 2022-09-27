﻿Polonya Başbakanı Morawiecki: Rus hakimiyeti sona erdi

Törende konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Gaz alanında haraç, tehdit ve şantajlarla işaretli Rusya hakimiyeti dönemi sona eriyor" dedi.

Açılışa Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Norveç Başkakanlığı temsilcileri katıldı.

"ÜLKEMİZİN EGEMENLİĞİ GÜÇLENECEK"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda törende yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji güvenliği ve Rus gazından bağımsızlığını sağlama konusunda hükümetin bayrak projelerinden biri olan söz konusu boru hattının Polonya'nın uzun süredir hayali olduğunu söyledi. Andrzej Duda, Baltık Boru hattı ile Polonya'ya gaz arzını çeşitleneceğini, ülkesinin egemenliğinin güçleneceğini ve kendilerini Rusya'dan gelen arzdan bağımsız hale getireceğini belirtti. (İHA)