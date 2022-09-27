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Polonya Başbakanı Morawiecki: Rus hakimiyeti sona erdi

Gaz akışının 1 Ekim Cumartesi itibarıyla sağlanmaya başlanacağı Baltık boru hattının resmi açılışı Polonya'nın kuzeybatısındaki Goleniow kentinde gerçekleşti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 19:35
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Polonya Başbakanı Rusya ile olan gaz alışverişlerinin sona ermesini dikkat çeken sözlerle kutladı

Polonya Başbakanı Morawiecki: Rus hakimiyeti sona erdi
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Törende konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Gaz alanında haraç, tehdit ve şantajlarla işaretli Rusya hakimiyeti dönemi sona eriyor" dedi.
Açılışa Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Norveç Başkakanlığı temsilcileri katıldı.
 
"ÜLKEMİZİN EGEMENLİĞİ GÜÇLENECEK"
 
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda törende yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji güvenliği ve Rus gazından bağımsızlığını sağlama konusunda hükümetin bayrak projelerinden biri olan söz konusu boru hattının Polonya'nın uzun süredir hayali olduğunu söyledi. Andrzej Duda, Baltık Boru hattı ile Polonya'ya gaz arzını çeşitleneceğini, ülkesinin egemenliğinin güçleneceğini ve kendilerini Rusya'dan gelen arzdan bağımsız hale getireceğini belirtti. (İHA)
 

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