10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akılalmaz intihar girişimi. Doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakınca bütün mahalle kıyameti yaşadı

Akılalmaz intihar girişimi. Doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakınca bütün mahalle kıyameti yaşadı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde intihar etmek için evinde doğal gaz borusunu kesen Melike İ., dairenin salonunda çakmağı çakınca patlama meydana geldi. Melek İ. yaralanırken, 15 daire ve 1 otomobil de hasar gördü. Patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 22:38
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 22:39
Takip Et

Akılalmaz intihar girişimi. Doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakınca bütün mahalle kıyameti yaşadı

Akılalmaz intihar girişimi. Doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakınca bütün mahalle kıyameti yaşadı
+
Aa
-


Olay, saat 05.30 sıralarında Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Gökhan Sokak’taki 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın zemin katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melike İ., dairenin doğal gaz borusunu kestikten sonra, salonda çakmağı çakınca patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri doğal gazı keserek yangını söndürdü. Yaralanan Melike İ., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlama nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü. Patlamada 2 binada toplam 15 dairenin ve 1 otomobilin hasar gördüğü tespit edildi. Patlamanın yaşandığı daire ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde yaşanan patlama ise başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

“EV YIKILDI ZANNETTİK”

Patlamanın yaşandığı evin karşısındaki dairede oturan Fatma Tuğal, "Sabah 05.30'u geçiyordu. Bir gümbürtü duyduk. Ev yıkıldı zannettik. Bir dehşet alanıydı. Birden camlar patladı. Yataktan fırladık, oğlum odasında sıkışmış. Bizim camlar, kapılar, hepsi yerinden fırlamış. Her şeyimiz kırılmış. Biz çıkmak için geldiğimizde karşı dairenin kapısı bizimkinin yerinde, bizim kapımız ise evin içindeydi. Dışarıya çıkamadık. Balkona çıkmaya çalıştık. Balkon kapısı uçmuş, oradan da çıkamadık. Camlar parçalandığı için camlardan da çıkamadık. En sonundan çelik kapıyı kaldırarak, ancak öyle dışarı çıkabildik. O anda kendisi evi patlatıp, binanın koridorunda bayılmıştı. Benim evimdeki tüm eşyalar hasar gördü. Her şeyim gitmiş benim. Ben bu evi 3 ay önce aldım. Daha borcunu ödemeden evimizi yıktı resmen" dedi.

“YATAKTA ÜZERİMİZE CAM KIRIKLARI YAĞMIŞ”

Karşı binada yaşayan Mustafa Vural ise, "Ben o gürültüyle beraber bağırarak uyandım. Çok korktum gerçekten. Dışarı bakmak için perdeyi çektiğimde ayağıma bir şeyler battı. Evin camları kırılmış. Yatakta bizim üzerimize de cam kırıkları yağmış. Korkunç bir şeydi" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Nesrin Kurnaz
10.09.2022 23:09
İnsanların psikolojisi bozulmuş.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
1
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
2
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
3
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
4
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
5
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
6
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Meclis Başkanı Mustafa Şentop Covid-19’a yakalandı
7
﻿Meclis Başkanı Mustafa Şentop Covid-19’a yakalandı
﻿ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿Rus güçleri Harkiv'in merkezine saldırdı
﻿Rus güçleri Harkiv'in merkezine saldırdı
﻿Rus güçleri Harkiv'in merkezine saldırdı
﻿Ehliyetsiz motosikletli, bisikletli 2 kardeşe çarptı: 3 yaralı
﻿Ehliyetsiz motosikletli, bisikletli 2 kardeşe çarptı: 3 yaralı
﻿Ehliyetsiz motosikletli, bisikletli 2 kardeşe çarptı: 3 yaralı
﻿Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı
﻿Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı
﻿Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı
﻿Konya'da şeker fabrikasında yangın
﻿Konya'da şeker fabrikasında yangın
﻿Konya'da şeker fabrikasında yangın
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.