Polonya Başbakanından darbe girişimi sonrasında Ruslar hakkında şoke eden açıklama

Polonya Başbakanı Morawiecki, paralı asker grubu Wagner'in sulh ile sonuçlanan darbe girişimi sonrasında konuştu.

Polonya Başbakanından darbe girişimi sonrasında Ruslar hakkında şoke eden açıklama

Başbakan Morawiecki, Polonya'nın kuzeydoğusundaki Bialystok'ta, Kara Kuvvetlerine bağlı 18. Keşif Alayını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Morawiecki, Rusya'da Wagner'in yönetime isyanının ardından NATO ve Avrupa Birliği (AB) müttefikleriyle çok sayıda görüşme yaptığını aktardı.

Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in, yönetime isyanıyla başlayan olaylara değinen Morawiecki, "Son yaşananlar, Rus yetkililerin öngörülemez olduğunu gösterdi." dedi.

"POLONYA GİDEREK DAHA GÜVENLİ OLUYOR"

Mateusz Morawiecki, söz konusu görüşmelerde, durumun izlenmesi ve iletişim gibi konularda, her şeyin olması gerektiği gibi işlediğini vurguladı.

Polonya ordusunun sürekli güçlendirildiğinin altını çizen Morawiecki, "Polonya giderek daha fazla güvenli oluyor ve 'dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifaka' üyeyiz." ifadesini kullandı.

Morawiecki, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in, yönetime isyanıyla başlayan olaylara değinerek, "Son yaşananlar, Rus yetkililerin öngörülemez olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öne Çıkanlar
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Son Haberler
Recep Günay Bursaspor'da tek başkan adayı oldu Spor
Recep Günay Bursaspor'da tek başkan adayı oldu
Sırpların Avrupa Ligi planı deşifre oldu Spor
Sırpların Avrupa Ligi planı deşifre oldu
Batshuayi kararını verdi Spor
Batshuayi kararını verdi
Uzmanından kurban eti uyarısı: Bunu görürseniz sakın tüketmeyin ölümle sonuçlanabilir Güncel
Uzmanından kurban eti uyarısı: Bunu görürseniz sakın tüketmeyin ölümle sonuçlanabilir
Lukaşenko ile Putin görüştü Dünya
Lukaşenko ile Putin görüştü
Artvin’de heyelan tırların üzerine geldi Güncel
Artvin’de heyelan tırların üzerine geldi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım itiraf etti Spor
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım itiraf etti