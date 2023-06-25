Wagner’i destekleyen Rus askerleri kalkışma bitince dımdızlak ortada kaldılar

Wagner'e destek vererek sulh sonrası isyancı durumuna düşen Rus ordusu mensupları, Prigojin'e seslendikleri bir video yayımladı.

Wagner’i destekleyen Rus askerleri kalkışma bitince dımdızlak ortada kaldılar

Paralı askerlerden oluşan Wagner grubu, dün Rus ordusu tarafından saldırıya uğradıklarını iddia ederek Ukrayna'da konuşlandıkları bölgeyi terk ederek Moskova'ya doğru harekete geçtiler.

Rusya tarafından silahlı isyan olarak nitelendirilen darbe girişimi Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla sonuçlandırıldı.

WAGNER LİDERİNİ DESTEKLEYEN RUS ASKERLER ORTADA KALDI

Wagner Grubu lideri Yevgeni Viktoroviç Prigojin, darbeye doğru giden hareketinde Rus ordusundan bir kısım askerin de desteğini aldı.

Prigojin'e desteğini açıklayan askerler, kalkışmanın sulh ile sonuçlanmasının ardından isyancı konumuna düşerek adeta ortada kaldı. Akıbetleri hakkında tedirgin oldukları anlaşılan bir grup Wagner destekçisi Rus asker sosyal medyada yayımladıkları video ile Prigojin'e seslendi.

"SEN GERİ ADIM ATTIN VE ŞİMDİ KOMUTANLARIMIZ BİZİ ZORLUYOR"

Askerler o videoda şu ifadeleri kullandı:

-Merhaba, Viktoroviç. Duyduğumuza göre geri adım atmışsın. Tüm arkadaşlara yalan söylemişsin. Tüm Storm-Z senin arkanda durmaya hazırdı. Sadece Storm-Z değil, senin adamlarında (Wagner'in paralı askerlerini kastediyor). Sen geri adım attın ve şimdi komutanlarımız bizi zorluyor. Bu iş böyle yapılmaz. İnsanlar bir harekete kalkışırsa beraber hareket eder ama görülüyor ki sen adam değilmişsin a...(küfür ediyor). Sana söyleyecek başka bir kelime bulamıyorum. Eğer öyle değilsen adamlığını göster. Sana güveniyoruz.

"İYİ BİR HAYAT SÖZÜ VERİYORLAR TIPKI SENİN ADAMLARINA VERDİKLERİ GİBİ"

- Prigojin, bizi ve kendi adamlarını kullandın. Çok güzel konuştun ve bizde seni destekledik. Peki ne olacak şimdi? Şimdi bize de "iyi bir hayat" sözü veriyorlar tıpkı senin adamlarına verdikleri gibi. İnan bana iyi insanlar senin bu yaptığını unutmayacak.

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