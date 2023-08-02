Polonya Beyaz Rusya sınırını güçlendiriyor

Editör: Osmancan Erok

Polonya, Belarus'u hava sahasını helikopterlerle işgal etmekle suçladı ve buna sınırdaki asker sayısını artırarak yanıt verdi.

Polonya haber ajansı PAP'ın Salı akşamı Savunma Bakanlığı’ndan aktardığına göre, sınır yakınında eğitim gören iki Belarus helikopteri Polonya hava sahasını ihlal etti.

Salı günü Bialowieza bölgesinde çok alçak bir seviyede gerçekleşen sınır geçişi, radar sistemlerinin bunu tespit etmesini zorlaştırdığı açıklanırken, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sınırda asker sayısının artırılması ve savaş helikopterleri de dahil olmak üzere ek kaynakların sağlanması emrini verdi. Sınıra gönderilen asker sayısı hakkında bilgi verilmezken, konunun NATO’ya bildirildiği açıklandı.