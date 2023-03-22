Polonya geçen yıl Ukrayna'ya 6,4 milyar Euro yardımda bulundu

Rzeczkowska, Polonya'da yayın yapan Radio Zet'e yaptığı açıklamada, Varşova yönetiminin Kiev'e verdiği destekleri anlattı.

Rusya'nın saldırısına uğradığında milyonlarca Ukraynalı mülteciye sınırların açıldığını anımsatan Rzeczkowska, Ukrayna'nın ekipman ve silahlarla da desteklendiğini kaydetti.

Rzeczkowska, Varşova'nın geçen yıl Ukrayna'ya yaptığı toplam yardımın yaklaşık 30 milyar zloti (6,4 milyar avro) olduğunu belirtti.

Polonya'da 780 bin Ukrayna vatandaşının çalıştığına dikkati çeken Rzeczkowska, bazı Ukraynalıların da iş kurarak ekonomik büyümeye katkı sağladığının altını çizdi.

(AA)