Polonya, Litvanya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları ''Lüblin Üçgeni'' kapsamında ortak bildiri imzaladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Duda, Ukrayna'ya bir yıldır insani, askeri ve maddi desteğin sürdüğünü söyledi.

Duda, Polonya'nın savaşın başından beri aktif rol oynadığına değinerek, "Ukrayna'ya yardımları sağlayan ilk ülke bizdik. Ukrayna'yı siyasi olarak destekliyoruz ve Polonya ordusunun büyük ölçüde hızlandırılmış modernizasyonunun bir parçası olarak Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'yı "saldırgan" olarak niteleyen Duda, "Ukrayna kesinlikle Avrupa Birliğine (AB) katılmayı ve NATO'dan destek almayı hak ediyor. Tüm NATO ülkeleri Ukrayna'yı desteklemeli. Bu savaşı kendi gözlerimizle görüyoruz. Ukrayna bizim desteğimiz olmadan kendini savunamayacak." diye konuştu.

Andrzej Duda, "Polonya, uluslararası koalisyonun parçası olarak bir bölük Leopard tankını Ukrayna'ya devretmeye karar vermiştir." dedi.

Nauseda ise Ukrayna'ya cephane teslim edeceklerini belirterek, Kiev'e bir an önce daha fazla destek verilmesini istedi.

Gitanas Nauseda, "Ülkem, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy de işgalin ilk gününden bu yana Polonya ve Litvanya'nın desteklerini hissettiklerini vurgulayarak, Duda ve Nauseda'ya teşekkür etti.

Litvanyalılara ve Polonyalılara, Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul ettikleri için de teşekkür eden Zelenskiy, bu yardımları uzun yıllar hatırlayacaklarını dile getirdi.

Zelenskiy, "Tanklarla ilgili ortak karar bekliyoruz. Bir ülke bize tek başına bu tanklardan yeterince sağlayamaz. Kazanmak için onlara ihtiyacımız var." dedi.

Adını Polonya'nın Lüblin kentinden alan Lüblin Üçgeni, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyonunu desteklemeyi ve Ukrayna'daki Rus saldırganlığına ortaklaşa karşı koymayı amaçlayan ve söz konusu ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğini hedefleyen bir bölgesel ittifak olarak kuruldu.