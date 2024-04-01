Polonya patlama. 15 yaralı

Polonya'nın güneyindeki Tychy kentinde doğalgaz patlaması meydana geldi.
Öğle saatlerinde bir apartman dairesinde oluşan patlama sonucu 15 kişi yaralandı. Patlama sonrasında çok sayıda ev hasar görürken 23 kişi tahliye edildi.
Patlamada yaralananlar hastanelere kaldırılırken 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde gelen İtfaiye görevlileri patlamanın ardından savaş alanına dönen bazı dairelerde enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek üzere arama-kurtarma köpeklerini devreye soktu. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, ağır hasar gören binanın oturmaya elverişli olup olmadığı ise uzmanlar tarafından yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.