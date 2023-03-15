15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderecek

Polonya savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını "önümüzdeki dört ila altı hafta içinde" Ukrayna'ya teslim edebileceklerini söyledi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:01
Takip Et

Polonya savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderecek

Polonya savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderecek
+
Aa
-

Morawiecki, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya uçak göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Morawiecki, hükûmetinin "önümüzdeki dört ila altı hafta içinde" Sovyet yapımı MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edebileceğini bildirdi.

Ukraynalı liderler, diğer NATO üyelerinin de Kiev'e uçak göndermesi konusunda çağrılar yapıyor.

Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor.

MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
4
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
5
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
6
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
7
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
﻿Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
﻿Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
﻿Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu’nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu’nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu’nda sis engeli
﻿Gönüllü doktorlar deprem bölgesinde hem hayat kurtardı hem de gönüllere dokundu
﻿Gönüllü doktorlar deprem bölgesinde hem hayat kurtardı hem de gönüllere dokundu
﻿Gönüllü doktorlar deprem bölgesinde hem hayat kurtardı hem de gönüllere dokundu
﻿Muslera'nın performansı büyülüyor
﻿Muslera'nın performansı büyülüyor
﻿Muslera'nın performansı büyülüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.