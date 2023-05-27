Polonya'da 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu: 2 bin 500 kişi tahliye edildi

Polonya'nın batısında yer alan Wroclaw kentindeki Staszica Meydanı'nda hareketli anlar yaşandı. Pomorska Sokak tarafında çalışma yapan işçiler, patlamamış bomba buldu.

İşçiler hemen polise haber verirken, kazı alanına gelen bomba imha uzmanları bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığını ve 250 kilogram ağırlığında olduğunu tespit etti.

Bombanın patlaması durumunda 500 metrelik alanın etkileneceğini belirleyen yetkililer, çevrede ikamet eden ve çalışanı 2 bin 500 kişinin tahliyesine karar verdi. Bölge sakinleri tahsis edilen otobüslerle güvenli bölgeye götürülürken, bomba imha uzmanları 2,5 saat süren çalışmanın ardından bombayı güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Bomba, etkisiz hale getirilmek üzere askeri poligona götürüldü. Tahliye edilenler ise ev ve iş yerlerine dönmeye başladı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri, bombanın savaş döneminden kalma Almanya yapımı SC-250 bombası olduğunu duyurdu.

(İHA)