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400 bine yakın kişiye grip teşhisi

Polonya'da son 9 günde 400 bine yakın kişi gribe yakalandığı bildirildi. Hastaların çoğunu çocukların oluşturduğu ve çocuk servislerindeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığı ifade edildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:28
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Polonya'da 400 bine yakın kişiye grip teşhisi

400 bine yakın kişiye grip teşhisi
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İHA’nın haberine göre; Polonya Sağlık Bakanı Yardımcısı Waldemar Kraska son 9 günde 389 bin kişiye grip teşhisi konulduğunu açıklaması dikkat çekti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Waldemar Kraska gribe yakalananların çoğunu çocukların oluşturduğunu, ülke çapında hastanelerin çocuk bölümlerindeki 17 bin yatağın yüzde 80'inin dolu olduğunu dile getirdi.

BULAŞICI HASTALIK SALGINI YAŞANIYOR

Bu rakamın geçtiğimiz hafta yüzde 90 olduğunu, yılbaşı dolayısıyla okulların tatile girmesiyle vaka sayısında düşüş gözlemlediklerini aktardığı vurgulandı. Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska grip dışında Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte bulaşıcı hastalık salgını yaşandığını ifade etti.

Polonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise son 24 saatte ülkede 693 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, 13 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başından beri 6 milyon 369 bin 442 kişi Covid-19'a yakalanırken, son ölümlerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 118 bin 546'ya yükseldiği bildirildi.

POLİKLİNİKLERDE YAPILMAYA BAŞLANACAK

Salgın dolayısıyla polikliniklerde kuyrukların oluştuğu ülkede grip, RSV ve Covid-19 tespit edebilen üçlü teste ilişkin bir yönetmelik hazırladıklarını aktaran Kraska, tamamen ücretsiz olacak üçlü testin önümüzdeki hafta başından itibaren polikliniklerde yapılmaya başlanacağını açıkladı.

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