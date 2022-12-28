28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kırıp geçiriyor. 1 ay süren süper griple ilgili uzmanından kritik öneriler

Kırıp geçiriyor. 1 ay süren süper griple ilgili uzmanından kritik öneriler

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’daki ‘süper grip’ vakaları nedeniyle poliklinik ve acil servislerdeki yoğunluk oranının yüzde 30 oranında arttığını dile getirdi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 10:22
Takip Et

Süper grip kırıp geçiriyor 1 ay sürüyor. Uzmanından kritik öneriler

Kırıp geçiriyor. 1 ay süren süper griple ilgili uzmanından kritik öneriler
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Mevsim geçişlerinin yanı sıra Samsun’da etkili olan süper grip vakaları hastanelerin polikliniklerinde ve acil servislerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Etkisi normal gribin aksine 1 aya yakın süren süper grip vakalarının ardından Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden uyarılar geldi.
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yüzde 30 oranındaki hasta yoğunluğundaki her 3 hastadan 2’sinin solunum yolu hastalıkları şikâyetiyle poliklinik ya da acil servislere başvurduğunu ifade etti.

“GRİP OLAN ÇOCUKLAR MASKE TAKIP, KENDİLERİNİ İZOLE ETSİNLER”

Vakaların büyük bir kısmını çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların oluşturduğunu dile getiren Muhammet Ali Oruç, “Daha önceden de mevsimsel grip hastalıklarını görüyorduk. Mevsimsel değişikliklerde yoğunluk görülüyordu. Bugünde de gördüğümüz okullardaki çocuklarımız olsun, kronik hastalıklı vatandaşlarımız ve yaşlılarımız olsun grip vakalarının biraz daha yoğun olduğunu görüyoruz. Uyarımız; çocuklarımız grip olduklarında kendilerini izole edip, maske kullanmalarını istiyoruz. Yaşlılarımızın eğer hastalarsa istirahat ederek, tedavilerini alarak hızlı bir şekilde gripten kurtulmalarını istiyoruz. Semptomu olan hastaların öncelikle aile hekimlerine başvurarak tedavilerini almalarını ve bu dönemde başkalarına bulaştırmamalarını istiyoruz. Hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum” diye konuştu.

“SON DÖNEMDE ACİLDEKİ HASTA YÜKÜMÜZÜN YÜZDE 30 ARTTI”

Özellikle acil servisteki hasta yoğunluğunun yüzde 30 arttığına dikkat çeken Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Son 2-3 aydır acil servislerimiz ve polikliniklerimizde solunum yolu hastalıkları ile ilgili bir artış mevcut. Buna baktığınızda hem influenza grip vakalarının hem de RSV virüsünün arttığını görüyoruz. Bu vakaların hepsinin bir arada olması adeta bir ‘süper grip’ mantığında çalıştığını görmekteyiz. Son dönemde acildeki hasta yükümüzün yüzde 30 arttığını görüyoruz. Bu yüzde 30’un da her 3 hastadan 2 tanesinin solunum yolu hastalıkları şikayetiyle geldiğini görüyoruz” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
2
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
3
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
4
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
6
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
7
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
﻿Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
﻿Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
﻿Tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı
﻿Tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı
﻿Tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolara düştü
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolara düştü
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolara düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.