Polonya'da doğal gaz patladı

Polonya'nın güneyindeki Katoviçe kentindeki bir binada bu sabah doğal gaz patlaması meydana geldi.

Biskup Herbert Bednorz caddesi üzerindeki bina patlamanın etkisiyle enkaza döndü.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri enkazdan 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Bina sakinlerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılırken, vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişi ise Siemianowice Slaskie Yanık Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Enkaz altında 3-4 kişinin daha olabileceği bilgisini alan arama-kurtarma ekiplerinin köpekler ve özel ekipman aracılığı ile olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor. (İHA)