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Polonya'da doğal gaz patladı

Polonya'nın Katoviçe kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında bina yerle bir olurken yaralanan 7 kişi yaralandı. Enkaz altında olabileceği düşünülen 3-4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:55
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Polonya'da doğal gaz patladı: 7 yaralı

Polonya'da doğal gaz patladı
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Polonya'nın güneyindeki Katoviçe kentindeki bir binada bu sabah doğal gaz patlaması meydana geldi.

Biskup Herbert Bednorz caddesi üzerindeki bina patlamanın etkisiyle enkaza döndü.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri enkazdan 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Bina sakinlerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılırken, vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişi ise Siemianowice Slaskie Yanık Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Enkaz altında 3-4 kişinin daha olabileceği bilgisini alan arama-kurtarma ekiplerinin köpekler ve özel ekipman aracılığı ile olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor. (İHA)

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