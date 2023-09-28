Polonya'dan, Alman medyasına yalanlama

Editör: Özge Ceren Çimen

Üst düzey bir Polonyalı yetkili, Alman basınında çıkan, Ukraynalı özel kuvvetler ekibinin bir yat kiralayıp Baltık Denizi'ni geçerek Nord Stream boru hatlarını havaya uçurduğu yönündeki çok sayıda haberi yalanladı.

Polonya Başbakanı Şansölyeliği Dışişleri Bakanı Stanislaw Zaryn, askeri dalgıçlardan oluştuğu iddia edilen ekibi 'turist' olarak nitelendirdi.

Bakan, Die Zeit, Sueddeutsche Zeitung ve diğer bazı yayın kuruluşlarıyla birlikte geçen Eylül ayında Rusya ile Almanya'yı birbirine bağlayan iki gaz boru hattına zarar veren patlamayı araştıran kamu yayıncısı ARD TV’ye konuştu.

Soruşturma, patlamalardan birkaç hafta önce sabotajcılardan oluşan bir ekip tarafından kiralandığı iddia edilen Andromeda isimli yat üzerinde yoğunlaştı. Ekibin birçoğunun Ukraynalı olduğu iddia edilirken, kiralama ücretinin Ukraynalı bir işadamına ait olduğu bildirilen bir şirket tarafından ödendiği iddia edilmişti.

Die Zeit'in aktardığına göre Zaryn, Varşova'nın "bu teknede patlayıcı madde bulunmadığına dair hiçbir şüphesi olmadığını" söyledi.

Yetkili, Polonyalı yetkililerin gezinin "tamamen turistik" nitelikte olduğuna inandığını vurguladı. "Grupta askeri ya da sabotajla ilgili eğitime yakın herhangi bir eğitim almış kimse yoktu" dedi.