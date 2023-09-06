Pompalı tüfekle bir dayısını öldürdü

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. (25) isimli şahıs, aralarında husumet bulunan dayıları İ.K. (45) ve K.K. (40) ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, E.S. yanında getirdiği pompalı tüfekle İ.K. ve K.K'ye ateş açtı. İ.K., vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, K.K. ise yaralandı. K.K., ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Dayılarından şikayetçi olan yeğen sonrasında ikisinin de üzerine kurşun yağdırdı

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri cinayet zanlısı E.S.’yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ardından şahıs emniyete götürüldü. E.S., ifadesinde K.K. ve İ.K. isimli şahısların öz dayısı olduğunu, geçtiğimiz 28 Ağustos günü at ile giderken, yolda gördüğü dayısı K.K. ile karşılaştığını ve dayısının kendisine hakaret edip, ardından darp ettiğini söyledi. Bugün ise diğer dayısı İ.K. ile yine yolda karşılaştıklarını ve onun da aynı şekilde kendisine hakaret etmesi üzerine E.S.’nin amcaları Y.S. (26), A.S.(50), M.S.(47), S.S. (44), Y.S. (44) ve M.S. (38) ile karakola giderek dayıları hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.



OLAYDA GÖZALTI SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

E.S., ifadesinde şikayetin ardından evlerine dönen taraflar dayıları İ.K. ve K.K.’nın kendilerine ait olan dolmuş duraklarındaki şoförü tehdit ettiklerini öğrenmeleri üzerine olay yerine gittiklerini dile getirdi. Burada yaşanan tartışmada ise E.S., yanında getirdiği pompalı tüfek ile tartıştığı dayılarının üzerine ateş açarak vurduğunu kaydetti. Olay sonrası cinayet zanlısı ile birlikte olaya karıştıkları öne sürülen amcalar da gözaltına alınırken, cinayette gözaltına alınanların sayısı 7’ye yükseldi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.