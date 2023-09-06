Pompalı tüfekle bir dayısını öldürdü

Afyonkarahisar’da aralarında yaşanan husumetten dolayı bir dayısını öldüren diğerini de ağır yaralayan katil zanlısı polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis cinayetin düğümünü kısa sürede çözerken olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Pompalı tüfekle bir dayısını öldürdü

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. (25) isimli şahıs, aralarında husumet bulunan dayıları İ.K. (45) ve K.K. (40) ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, E.S. yanında getirdiği pompalı tüfekle İ.K. ve K.K'ye ateş açtı. İ.K., vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, K.K. ise yaralandı. K.K., ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dayılarından şikayetçi olan yeğen sonrasında ikisinin de üzerine kurşun yağdırdı
Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri cinayet zanlısı E.S.’yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ardından şahıs emniyete götürüldü. E.S., ifadesinde K.K. ve İ.K. isimli şahısların öz dayısı olduğunu, geçtiğimiz 28 Ağustos günü at ile giderken, yolda gördüğü dayısı K.K. ile karşılaştığını ve dayısının kendisine hakaret edip, ardından darp ettiğini söyledi. Bugün ise diğer dayısı İ.K. ile yine yolda karşılaştıklarını ve onun da aynı şekilde kendisine hakaret etmesi üzerine E.S.’nin amcaları Y.S. (26), A.S.(50), M.S.(47), S.S. (44), Y.S. (44) ve M.S. (38) ile karakola giderek dayıları hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.

OLAYDA GÖZALTI SAYISI 7’YE YÜKSELDİ
E.S., ifadesinde şikayetin ardından evlerine dönen taraflar dayıları İ.K. ve K.K.’nın kendilerine ait olan dolmuş duraklarındaki şoförü tehdit ettiklerini öğrenmeleri üzerine olay yerine gittiklerini dile getirdi. Burada yaşanan tartışmada ise E.S., yanında getirdiği pompalı tüfek ile tartıştığı dayılarının üzerine ateş açarak vurduğunu kaydetti. Olay sonrası cinayet zanlısı ile birlikte olaya karıştıkları öne sürülen amcalar da gözaltına alınırken, cinayette gözaltına alınanların sayısı 7’ye yükseldi.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Voleybolcu kızların ne prim istediğini Şerafettin Tilki açıkladı. Milli futbolcuların ne istediklerini öğrendiğinizde mideniz bulanacak Spor
Voleybolcu kızların ne prim istediğini Şerafettin Tilki açıkladı. Milli futbolcuların ne istediklerini öğrendiğinizde mideniz bulanacak
2023 Ballon d'Or adayları belli oldu Spor
2023 Ballon d'Or adayları belli oldu
7. kattan düşen genç öldü, o anlar kameraya yansıdı Güncel
7. kattan düşen genç öldü, o anlar kameraya yansıdı
Yılmaz Özdil 'teşhis doğru' dedi ve sıraladı. Erdoğan 'Sorun ekonomik değil psikolojik' demişti Güncel
Yılmaz Özdil 'teşhis doğru' dedi ve sıraladı. Erdoğan 'Sorun ekonomik değil psikolojik' demişti
173 kişiyi mağdur eden tur şirketi sahibi tutuklandı Güncel
173 kişiyi mağdur eden tur şirketi sahibi tutuklandı
Turnuvada kalp krizi geçirdi, imdadına doktorlar yetişti Güncel
Turnuvada kalp krizi geçirdi, imdadına doktorlar yetişti