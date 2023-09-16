Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama

İHA'nın haberine göre; patlamalar sonucu havaya karışan küller, yanardağın çevresindeki yerleşim yerlerine yağdı. Bölgede kül temizliği yapıldı. Yanardağda bu yıl 634 patlama kaydedildi.

Patlamaların etkisi

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 3 patlama, 27 kez gaz ve kül çıkışı kaydedildi. Yanardağın kraterinden çıkan küllerin kuzeybatı yönüne doğru yayıldığı belirtildi. Bu bölgedeki yerleşim yerlerinde de kül yağmuru yaşanabileceği kaydedildi.

Patlamaların etkisiyle, yanardağın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Amecameca şehrinde sokaklarda biriken küller iş makineleri ile temizlendi. Ayrıca, bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı, okullar tatil edildi ve havayolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Yanardağın durumu

Popocatepetl Yanardağı, yaklaşık iki yıldır faaliyetinde artış görülen bir yanardağdır. Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Yanardağda bugün yaşanan 3 patlamayla birlikte sene başından beri kaydedilen patlamaların sayısı 634’e yükselmiş oldu. Yanardağda 2022 yılı boyunca toplam 113 patlama kaydedilmişti.