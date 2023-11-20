Popstar Mehtap sağlık durumunu ağlayarak anlattı. “Yüzde 80 felç kalma ihtimalim vardı, kabul ettim”

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Popstar Mehtap Yılmaz’ın kısmı felç geçirdiği ortaya çıktı. Yaşananları anlatan ünlü şarkıcı, "Kolum ve ayağımda hissizlik oldu yere düştüm. 10 - 15 dakika o şekilde yerde hareketsiz kalmışım. Benim hayatımı kediler kurtardı. Yakınlarım beni o şekilde fark etti" dedi.

"O RİSKİ KABUL ETTİM"

Kanal D’nin özel haberine göre; haberine göre, çok riskli bir operasyon geçirdiğini söyleyen Mehtap, "Yüzde 80 felç kalma ihtimalim vardı. O riski kabul ettim. Tedavim başladı. Fizik tedavi sürecim başladı" ifadelerini kullandı.

Zor bir dönemden geçen şarkıcı gözyaşlarıyla sevenlerine teşekkür etti.