Popstar Mehtap Yılmaz paylaşımında duyurdu: Oğlum melek oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Popstar Mehtap Yılmaz paylaşımında duyurdu: Oğlum melek oldu
Popstar Alaturka programından tanınan Mehtap Yılmaz, son paylaşımında kedisini kaybettiğini söyledi. Yılmaz, mezarı başında duygulandığı anı paylaşarak "Oğlum melek oldu" dedi.

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un oturduğu 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla adını duyuran ve şampiyon olan Mehtap Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Yılmaz, kedisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken vefat eden kedisi için veda paylaşımı yaptı.

"SON KEZ ÖPTÜM. OĞLUM MELEK OLDU"

Kedisinin mezarı başında çekildiği bir fotoğrafı yayınlayan Mehtap Yılmaz, "Son kez doya doya öptüm, kokladım. Oğlum melek oldu. Acımın tarifi yok. Kardeşin bana emanet. Ben bu yalan dünyada yarım kaldım." ifadelerini kullandı.

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