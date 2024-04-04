Popstar Mehtap Yılmaz paylaşımında duyurdu: Oğlum melek oldu

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un oturduğu 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla adını duyuran ve şampiyon olan Mehtap Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Yılmaz, kedisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken vefat eden kedisi için veda paylaşımı yaptı.

"SON KEZ ÖPTÜM. OĞLUM MELEK OLDU"

Kedisinin mezarı başında çekildiği bir fotoğrafı yayınlayan Mehtap Yılmaz, "Son kez doya doya öptüm, kokladım. Oğlum melek oldu. Acımın tarifi yok. Kardeşin bana emanet. Ben bu yalan dünyada yarım kaldım." ifadelerini kullandı.