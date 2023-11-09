Popüler sohbet sitesi 14 yıl sonra resmen kapandı. Bir devrin sonu

2009 yılında kurulan çevrimiçi görüntülü sohbet platformu Omegle, 14 yıl aradan sonra kapatıldı. Platformun kurucusu Leif K-Brooks, kapanma nedenini finansal ve psikolojik sorunlar olarak açıkladı.

Popüler sohbet sitesi 14 yıl sonra resmen kapandı. Bir devrin sonu

NTV'de yer alan habere göre, kullanıcılarına üyelik gerektirmeksizin internet üzerinde yabancılarla sohbet etme olanağı tanıyan internet sitesi Omegle, 14 yıllık serüvenini tamamladı.

2009 yılında piyasaya sürülen Omegle, hızla popülerlik kazanarak yabancılarla çevrimiçi bağlantı kurmak isteyen kullanıcılar için tercih edilen bir platform haline gelmişti. Ancak son yıllarda platform, çevrimiçi istismar kolaylaştırılmasındaki rolü nedeniyle bir incelemeyle karşı karşıya kalmıştı.

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Platformun kurucusu Leif K-Brooks, bu endişeleri kabul ederek, platformun saldırıların hedefi haline geldiğini ve şirketin artık hizmetinin kötüye kullanımıyla mücadele edemeyeceğini belirtti. K-Brooks ayrıca, platformu sorumlu bir şekilde kullanan kullanıcılara minnettarlığını dile getirdi.

K-Brooks, Omegle'nin kapatıldığını şu ifadelerle duyurdu;

"Omegle için verilen savaş kaybedildi, ancak internete karşı verilen savaş devam ediyor. Neredeyse tüm çevrimiçi iletişim hizmetleri Omegle ile aynı tür saldırılara maruz kaldı; ve bazıları çok daha büyük kaynaklara sahip çok daha büyük şirketler olsa da, hepsinin bir yerde kırılma noktası var.

Endişem o ki, eğer gidişat kısa sürede tersine dönmezse, aşık olduğum İnternet artık var olmayabilir ve onun yerine, aktif katılım ve gerçek insani bağlantı için çok daha az fırsat sunan, büyük ölçüde pasif tüketime odaklanmış, TV'nin güçlendirilmiş bir versiyonuna daha yakın bir şeye sahip olacağız. Bu size kötü bir fikir gibi geliyorsa, lütfen çevrimiçi haklarınız için mücadele eden bir kuruluş olan Electronic Frontier Foundation'a bağış yapmayı düşünün.

Omegle'ı olumlu amaçlar için kullanan herkese ve sitenin başarısına herhangi bir şekilde katkıda bulunan herkese tüm kalbimle teşekkür ederim. Sizin için savaşmaya devam edemediğim için çok üzgünüm."

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