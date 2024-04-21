Adana'da gerçekleştirilen "2024 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. 13-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen karnavalda uzun yıllar akıllarda kalacak renkli görüntüler oluştu. Konserler, yarışmalar, söyleşiler ve gösteriler gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği karnavalda, katılımcıların coşkusu ise en üst seviyedeydi. Kent meydanında toplanan vatandaşlar, türküler eşliğinde halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

Dün gerçekleşen ve Atatürk Caddesi Kuyumcular Çarşısı önünden başlayan kortej yürüyüşü ise akıllara Rio festivallerini getirdi. Cadde boyunca yürüyen coşkulu kalabalık, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Farklı tasarım kıyafetler ve çeşitli aksesuarların bir araya geldiği renkli kostümler ise görenleri adeta büyüledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı kortej yürüyüşü, karnaval coşkusunu en üst seviyelere çıkardı. Katılımcılara karanfil dağıtan Başkan Zeydan Karalar, eşi benzeri olmayan portakal çiçeği kokusunu da her insanın mutlaka hissetmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son gününde ise Seyhan Nehri üzerinde su korteji düzenlendi. Nehrin üzerinde gerçekleşen bu etkinlik, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kano ve deniz motorlarıyla oluşturulan kortejde düzenlenen gösteriler izleyicilerin nefesini kesti. Kortejin yanı sıra, davul zurna eşliğinde çekilen halaylar ve çeşitli gösteriler de renkli anlara sahne oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, nehir üzerindeki platforma çıkarak halk oyunları ekibiyle birlikte çiftetelli oynayarak katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.