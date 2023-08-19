Portekiz'den ayda 49 Euro’ya sınırsız seyahat. Batı bizim fahiş fiyatlarımızı kıskanıyor

Portekiz'de demiryoluyla seyahat etmek, tüm bölgesel trenlerde bir aylık sınırsız seyahat sağlayan yeni bir geçiş kartının piyasaya sürülmesiyle daha da ucuzladı.

Passe Ferroviário Nacional, yani Ulusal Demiryolu Kartı'nın fiyatı 49 euro olarak duyuruldu. Her ayın 21. gününden itibaren talep edilebiliyor ve bir sonraki ayın ilk gününden son gününe kadar geçerli oluyor.

Comboios de Portugal ulusal demiryolu şirketi tarafından çıkarılan paso, seyahat sayısı veya seyahat süresinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın neredeyse tüm demiryolu ağlarında geçerli. Bu paso; Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional ve Internacional hizmetleri gibi şehirlerarası trenlerdeyse geçerli değil ve Porto, Lizbon ve Coimbra'daki şehiriçi ağlarda kullanılamıyor.

Kayıt için gerekli belgeler nedeniyle bu programın yabancı turistlere açık olup olmadığı henüz belli değil ancak Euronews, ziyaretçilerin de bu hizmetten yararlanabileceğini bildiriyor. The Independent, açıklama için Comboios de Portugal'la temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.

Bu yeni girişimle Portekiz, bu yaz demiryolu ücretlerinin fiyatını büyük ölçüde düşürme adımında Almanya'ya katılıyor. Almanya'nın ulusal demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, nisanda başlattığı ve aylık 49 euro karşılığında ülkenin her yerine demiryolu, tramvay ve otobüsle sınırsız seyahat imkanı sağlayan Deutschlandticket'e ek olarak haziranda bazı kısa mesafeli güzergahlarda 9,90 euroluk biletleri piyasaya sürmüştü.

Deutschlandticket (veya D–Ticket) abonelikleri yabancı turistlere de açık.

Portekiz Ulusal Demiryolu Kartını kullanmak için, kişilerin herhangi bir Comboios de Portugal bilet gişesinden talep edilebilecek bir CP Kartına sahip olması gerekiyor.

Kuruluşun internet sitesine göre, CP Kartı talep etmek için başvuru sahiplerinin eksiksiz bir başvuru formu (internet üzerinden temin edilebilir), nüfus cüzdanı ve orijinal renkli bir vesikalık fotoğraf sunması gerekiyor. CP Kart fiyatı 6 euro.