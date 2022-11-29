Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı

Ronaldo Dünya Kupası'nın en ilgi çeken futbolcularından biri. Ne yapacağı ya da yapamayacağı merakla bekleniyor. O nedenle de Portekiz'in maçları dünyada en çok izlenen karşılaşmalardan oluyor.

Uruguay maçı da öyle oldu. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde (88 bin 600), kimbilir dünyada kaç kişi ekran başında. Kıran kırana başladı maç da.

Maç sert geçti genelde. Portekiz'in yüklenme ve oyun hakimiyetini ele geçirme isteğine Uruguay biraz da sert futbolla karşılık vermeye çalıştı. Bunda da ilk yarıda başarılı oldu sayılır. Çünkü Portekiz bir kez bile doğru dürüst pozisyon bulamadı. Hatta 32. dakikada Bentancur bir anda Portekiz defansından sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kalarak ilk yarının en önemli pozisyonunu yakaladı. Onda da Muslera'nın yerine oynayan kaleci Rochet gole izin vermedi.

İkinci yarı yine aynı görüntü içinde başladı. Maçtaki görüntüyü değiştiren olay ise 54. dakikada yaşandı. Portekiz atağında Bruno Fernandes'un ortasında Ronaldo kafaya çıktı. Sonra da ağlara gitti. Top Ronaldo'nun kafasına değdi mi, değmedi mi? FIFA önce golü Ronaldo'ya yazdı, sonra da Fernandes'e. Ronaldo gole adını yazdıramasa da topun ağlara gitmesinde kaleciyi yanıltan adamdı.

Bu golden sonra Uruguay sistemini değiştirdi, daha çok hücumu düşünmeye başladı. İlk maçında Güney Kore ile berabere kalmıştı, gruptan çıkma adına bu maçta yenilmesi iyi olmayacaktı. 62'de de Uruguay değişikliklere başladı. Defans oyuncularının yerine hücuma dönük oyuncular alması artık oyun sisteminin değiştiğini gösteriyordu zaten. Sonra da Milanlı Leao girdi, orta sahayı güçlendirme adına. Peşinden de ünlü golcü Luis Suarez ve Trabzonspor'un santrforu Maxi Gomez. Artık Uruguay topuyla tüfeğiyle yükleniyor, açık arıyordu. Portekiz ise kontratak futboluna dönmüştü. Roller tamamen değişmişti yani. 75'te de Maxi Gomez'in şutunun direkten dönmesi Portekiz'in şansıydı. 77'de de Luis Suarez 6 pas içinden topu auta attı. Burada merak ettiğim Uruguay neden oyuna böyle başlamadı da golü yedikten sonra bu futbola döndü.

82'de Portekiz hücum oyuncularını dışarı aldı. Ronaldo da bunlardan biriydi. Defansı güçlendirmekti amaç sanırım. Çünkü Uruguay artık tehlikeli gelmeye başlamıştı. Gelmişti de kalesini de boş bırakmıştı. 88'de Gimenez'in ceza alanı içinde yere düşerken destek eline topun çarpmasına hakem penaltı verdi. Doğru mu, yanlış kı? Kasıt var mı, yok mu? İranlı hakem pozisyonu VAR uyarısıyla izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. İtirazları Uruguaylıların boşunaydı. Bruno Fernandes geldi topun başına. Ve topu ağlara yolladı: 2-0. Son dakikalarda Bruno Fernandes'in iki şutunun direkten dönmesi artık Uruguay'ın maçı bıraktığını gösteriyordu zaten.

Portekiz kazandı. Uruguay derdiyle başbaşa kaldı. Artık umudu Gana maçında. Son 16'ya kalmayı garantileyen Portekiz ise zaferini kutluyor şu anda.

Son söz: Ronaldo hakikaten de bu yaşına rağmen fark yaratıyor. Farklı bir adam. Bir şey yapmasa bile rakip için tedirginlik yaratıyor. Bu da avantajı Portekiz'in. Yıldız dediğin böyle oluyor.