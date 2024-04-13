'POS çalışmıyor IBAN’a at' dönemi son buluyor. Maliye IBAN'cılara ceza kesecek

Kaynak: Haber Merkezi
'POS çalışmıyor IBAN’a at' dönemi son buluyor. Maliye IBAN'cılara ceza kesecek
Özellikle küçük esnafın ve hizmet sektöründe çalışan iş yerlerinin 'POS çalışmıyor IBAN’a at' diyerek ödemeleri havale ile almaları sona eriyor. Maliye, denetimleri sıklaştırarak IBAN'cılara ceza kesecek.

İşletmelerin ödemelerde POS cihazı kullanmalarının zorunlu olmasına rağmen bazı işyerlerinin son dönemde ‘POS cihazı çalışmıyor’ bahanesiyle IBAN üzerinden ödeme alması dikkat çekiyor.

Söz konusu yöntemin vergi kaçırmak amacıyla yapıldığı belirtilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları IBAN ile ödeme alanlara ceza kesileceğinin altını çiziyor.

Bakanlık kaynakları, özellikle küçük esnafın kullandığı IBAN ile ödeme yönteminin arttığına dikkat çekerken, bu durumun özellikle hizmet sektöründe sıklaştığı öğrenildi.

YAKIN TAKİBE ALINIYOR CEZA KESİLECEK

Ödeme yöntemlerindeki değişim sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, vergi denetimlerini sıklaştırarak hesap hareketlerinde beyan dışı olağanüstü değişiklik olanlara ceza kesecek.

Bakanlık kaynakları ayrıca vatandaşlara uyarılar yaparak IBAN ile ödemelerde vatandaşların suçla ilişkilendirilme riskinin olduğunun altını çizdi.

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