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Fenerbahçe yokuş aşağı! Bologna'ya da yenildi

Fenerbahçe BEKO deplasmanda Bologna'ya kaybederek kötü gidişini sürdürdü.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 00:53
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Potada Fenerbahçe'de kötü gidişat sürüyor

Fenerbahçe yokuş aşağı! Bologna'ya da yenildi
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THY Euroleague'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Virtus Segafredo Arena'da oynanan maçı 92-88 kaybetti.  

Son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, seriye Bologna karşısında da mağlup olmuş oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon EuroLeague'de 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşadı.

Virtus Segafredo Bologna, ise ligde oynadığı karşılaşmalardan 7 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrıldı.

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