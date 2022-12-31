Fenerbahçe yokuş aşağı! Bologna'ya da yenildi

THY Euroleague'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Virtus Segafredo Arena'da oynanan maçı 92-88 kaybetti.

Son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, seriye Bologna karşısında da mağlup olmuş oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon EuroLeague'de 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşadı.

Virtus Segafredo Bologna, ise ligde oynadığı karşılaşmalardan 7 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrıldı.