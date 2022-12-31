Ali Koç, Aziz Yıldırım gibi yaptı

Ali Koç, "Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe olarak ciddi şüphelerimiz olduğunu, hoşumuza gitmeyen şeyler olduğunu belirtmiştim" diyen Koç, "TFF'nin kronik hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını ve yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın da aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlar bizi de ciddi şekilde rahatsız etmiştir" dedi.

"Erkan Özdamar'ın askerlikle ilgili çürük raporu var. Fiziken engeli olan biri, nasıl hakem oluyor? Dün 12 km üzerinde koştu. Bu iyi rakam."

"Bu düzenin bu hale gelmesinde ana aktör olan insanlarla gereken dönüşümü gerçekleştiremezsiniz" diyen Koç, "Atilla Karaoğlan bir kaç gün evvel N'Koudou'yu atmıyor, atamıyor. Bununla söz konusu takımla ilgisi yok. VAR çağırıyor yine atamıyor. Bütün otoriteler kırmızı kart olduğunu ifade ediyor. Burada Ali Palabıyık bir Yasin Kol etkisi var. Bilinç altının etkisi var. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor ve daha sonrasında sadece 3 maçta görev alabiliyor. Fazlasını söyleyeyim, Yasin Kol'un hakemliği devre arasında bitirilecek. Yani artık Süper Lig'de maça çıkamayacak" diye konuştu.

Sivasspor'un Galatasaray karşısında iptal edilen golüyle ilgili konuşan Ali Koç, "Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse nedenini bilmiyor. Dünkü olayı, Türk futbolunun geleceği için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Daha 15. haftadayız, bunu düzeltecek vaktimiz var. Dünkü olaylardan ders alıp doğru adımları atarsak, bu düzelebilir" dedi.

"Yıllar önce Aziz Yıldırım, 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demişti. Ben de 'Ne hakem hatası, memleket meselesi' diyorum"

"Yapay zeka sistemi yeni bir sistem. Bu sistemi koymak bile federasyonun niyetini gösteriyor. Federasyonumuz iyi niyetli ancak tecrübeli değiller. Fakat getirilen sistem doğru işlerse, büyük fayda getirir. Bizim şüphemiz, verilerin manipüle edildiği"

"Ne kadar çok kulüp konuşursa, ne kadar çok kulüp samimi olarak değişiklik isterse ancak o zaman düzelebiliriz" diyen Koç, "Her derbi öncesi soru işaretleri ve kuşkular var. Bu seferki, oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye hiçbir etki yapmaz" ifadelerini kullandı.

Erden Timur'un açıklamaları üzerinden 'lig biter mi?' sorusu sorulan Koç, "Bu ligi covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak?" dedi.

"Erden Bey'i çok iyi tanımıyorum. Ne kadar çabaladığını, uğraştığını görüyorum. İyilik kazansın dedi. Ben de her zaman bundan bahsediyorum. Ancak iyilik kazanacaksa, ilk Fenerbahçe kazanır"