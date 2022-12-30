Fenerbahçe'den Galatasaray'a gözdağı

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik: "Fenerbahçe camiasının içi rahat olsun. Her şeye rağmen, cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında gülen taraf Fenerbahçe olacak." dedi.

Yaklaşan Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Erol Bilecik, “Her zaman tabii derbiler adı ne olursa olsun büyük heyecana sahne oluyor. Bizim heyecanımız keyif içerisinde. Herhangi bir endişemiz yok. Galatasaray’ı burada çok büyük bir memnuniyetle misafir edeceğiz ve hak ettiğimize inandığım galibiyetle de uğurlamış oluruz diye düşünüyorum” dedi.