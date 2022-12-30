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Fenerbahçe 100 attı. Deplasmanda basket şov

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda OGM Ormanspor'u 100-72 yendi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 19:28
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Potada Fenerbahçe'den deplasmanda 100 sayı: 100-72

Fenerbahçe 100 attı. Deplasmanda basket şov
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Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Polat Parlak, Nihat Çetin, Umut Memiş

OGM Ormanspor: Kübra Erat 11, Sera Özelçi 8, Damla Gezgin 15, Fatmanur Karakaş 4, Banu Şimşek 2, Öykü Sena Öktan, Gray 30, Nazlı Bircan Gökdemir 2

Fenerbahçe Alagöz Holding: Elif İstanbulluoğlu 2, Selin Rachel Gül, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır 12, Şerife Alperi Onar 13, Meesseman 15, McBride 25, İagupova 21, İrem Erdik, Merve Aydın 6, Stokes 4

1. Periyot: 6-24

Devre: 38-46

3. Periyot: 59-81

5 faul alan: 36.07 Kübra Erat (OGM Ormanspor)

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